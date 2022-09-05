Рига, 5 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум.

Крушение самолета

Спасателям не удалось найти ни одного человека с самолета, разбившегося в воскресенье, 4 сентября, вечером в Балтийском море недалеко от Вентспилса (западная Латвия), сообщил местному телеканалу ТВ3 начальник Морского поисково-спасательного координационного центра Национальных вооруженных сил Петерис Суббота.

Поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были замечены лишь один обломок самолета и место с повышенным скоплением обломков, которое могло быть связано с авиакатастрофой.

Суббота сообщил, что, по имеющейся у спасателей информации, в самолете находились четыре человека, но связь с самолетом была потеряна задолго до катастрофы.

Метеорологические условия в настоящее время достаточно благоприятны для проведения поисковых работ. В ближайшее время над местом крушения пролетит вертолет Государственной погранслужбы, и тогда будет решаться, как проводить дальнейшие поисковые работы, сказал Суббота.

Он сообщил, что в настоящее время поисковые работы ведутся на участке размером 6×6 километров, где глубина моря составляет около 60 метров. Тот факт, что известно точное место и время аварии, облегчает поиск.

По информации сайта Flightradar, частный пассажирский самолет, зарегистрированный в Австрии, потерпел крушение в Балтийском море, вылетев из Испании и запланировав посадку в немецком Кельне. Почему он сменил маршрут и направился в сторону Швеции, не сообщается.

Самолет принадлежал немецкой семье, имя которой не раскрывается. Самолет был зарегистрирован в Австрии на немецкую компанию. По предварительным данным, пилот мог потерять сознание.