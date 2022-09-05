Москва, 5 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Свыше 30 боевиков киевского националистического формирования «Кракен» были уничтожены высокоточным ударом Воздушно-космических сил РФ (ВКС). Об этом 5 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Как отметил Конашенков, российские Вооружённые силы (ВС) продолжают наносить удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам ВСУ.

«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Миноборон России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что попытка киевских боевиков нанести 4 сентября удар беспилотником по территории Запорожской АЭС была сорвана военными ВС РФ.