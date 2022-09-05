Ереван, , 13:13 — REGNUM Государственный долг Армении по итогам первого полугодия составил 4,5 трлн драмов (около $9,9 млн), из которых 2,6 трлн составили внешний долг, а 1,4 трлн — внутренний. Об этом на заседании парламента республики 5 сентября сообщил министр финансов Армении Тигран Хачатрян.

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Он отметил, что объём госдолга в драмах вырос на 8,5%, а долларах США — снизился на 7,7%.

«Это связано с разницей курсов американского доллара и армянского драма, на конец 2021 года и конец июня 2022 года, которая составила 15%», — сказал Хачатрян.

Глава минфина отметил, что из-за сильного падения курса доллара изменилось соотношение внешнего долга к внутреннему и вместо 70% на 30% составило 65% на 35%.

Стоит отметить, ранее Хачатрян сообщил, что падение курса доллара на валютном рынке позволит сократить Армении объёмы выплат по госдолгу.