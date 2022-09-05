Москва, , 13:12 — REGNUM На торгах 5 сентября доллар дорожает в паре с рублем четвертую сессию кряду, прибавляя почти 0,7%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

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«Котировки впервые с середины августа поднялись к отметке 61 руб., дневное закрытие над которой закрепит за уровнем 60 руб. статус поддержки.

Как и ожидалось, после завершения налогового периода позиции рубля ослабли из-за спада предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

Против российской валюты также играет подъем «американца» на международной арене к новым 20-летним максимумам за счет укрепления ожиданий очередного масштабного повышения стоимости кредитования ФРС США.

При этом отскок нефтяных цен от минимумов в некоторой степени сдерживает давление на рубль, который рискует продолжить отступление, если отметка 61 рубль будет пройдена.

В целом резкого падения курса не ожидается вплоть до возобновления бюджетного правила. В этом контексте стоит следить за комментариями властей в рамках предстоящего Восточного экономического форума и Московского финансового форума, которые состоятся на этой неделе.

На данный момент ключевым ориентиром для пары остается уровень 60 руб., но с перспективой восходящего прорыва с первичной целью на 62 рубля и затем — на 64 рубля», — считает эксперт.

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