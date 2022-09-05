Париж, 5 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катерина Колонна оценила, что «санкции против России работают», сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции против России работают, и они будут работать все больше», — считает Катрин Колонна.

Катрин Колонна объявила, что отправится в Турцию, чтобы побудить страну продолжать свои «позитивные» действия в отношении киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о досье, найденном ФБР при обыске резиденции бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде.

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