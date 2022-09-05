Якутск, , 13:12 — REGNUM Почти 600 млн рублей выплатили в Якутии семьям, родившим ребёнка в год 100-летия со дня образования Якутской АССР. Всего в юбилейном 2022-м родились уже 7,5 тыс. якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе правительства республики.

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За восемь месяцев в Якутии родились более 3,9 тыс. мальчиков и порядка 3,6 тыс. девочек, их родители автоматически стали обладателями целевого капитала «Дети столетия». Пока выплаты получили 5 795 семей, распорядились деньгами — более 1000. В основном жители республики тратят эти деньги на покупку жилья или автомобиля.

«Оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств — расширен», — напомнили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в честь 100-летия со дня образования республики в 2022 году при рождении ребёнка семьи получают специальный целевой капитал в сумме 100 тысяч рублей.