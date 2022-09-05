Москва, 5 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В рамках проведения спецоперации на территории б. УССР российские системы ПВО сбили за сутки четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. Об этом 5 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru ПВО в действии

«Российскими средствами противовоздушной обороны […] в районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 4 сентября, в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Кроме того, российскими средствами ПВО были перехвачены семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре — HIMARS и три — «Ольха».