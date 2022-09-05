Воронеж, 5 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Памятник культурного наследия регионального значения «Дом Тюриных» постройки середины XIX века будет отреставрирован в Воронеже. Областным управлением по охране объектов культурного наследия выдано разрешение на разработку проекта по сохранению здания, сообщили в управлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставрация

Заказчиком проведения работ выступил департамент строительной политики региона, подрядчиком стало воронежское ООО «Нико Арт», имеющее лицензию Минкульта РФ.

Здание построено в середине XIX века в качестве жилого дома двоюродной сестры поэта Ивана Никитина Анны Николаевны Тюриной. Известно, что этот дом неоднократно посещал сам поэт. В 1980-х годах здание использовалось под служебные помещения дома-музея И. С. Никитина, в 2000-2009 в здании располагался Центр духовного возрождения Черноземного края, а с 2009 Дом Тюриных является подразделением Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина.