Москва, , 13:09 — REGNUM Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») опроверг информацию СМИ о том, что с введением механизма по перерасчету платы за общедомовые нужды (ОДН) добросовестные плательщики будут платить за должников.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2022 года в России вступило в силу постановление правительства РФ о новом порядке расчета платы за ЖКУ на содержание общедомового имущества.

Пахомов пояснил, что ранее собственники помещений платили за общедомовые нужды по нормативу и если в доме стоял общедомовой прибор учёта, то перерасчёт не делался из-за отсутствия специального механизма. По его словам, теперь этот механизм есть и при наличии общих счётчиков плата будет распределяться равномерно среди всех собственников.

«При этом в некоторых СМИ появилась информация о том, что распределяться платежи будут таким образом, что добросовестные плательщики будут платить за должников. Это не так. Каждый будет нести ответственность в пределах своей доли в общедомовом имуществе. За соседей никто платить не будет. Нам не очень нравится, что из этого процесса исключены управляющие организации. Мы будем предлагать варианты, чтобы и у УК были свои резоны думать об экономии», — отметил Пахомов в своём телеграм-канале.

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