Чебоксары, , 13:09 — REGNUM Предстоящая неделя в Чувашии будет холодной и дождливой, температура опустится до +9 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, с 5 по 11 сентября в республике будет преобладать облачная погода с северо-западным ветром с температурой +9…+14 градусов тепла, днём возможны кратковременные дожди и снежная крупа, не исключены заморозки на почве.

7 сентября из-за усиления ветра ощущаемая температура заметно понизится и составлять +2…+7 градусов тепла.

Потепление до +12…+17 градусов ожидается в выходные дни, 10 — 11 сентября, с приходом скандинавского антициклона. По предварительным данным, в начале следующей недели Чувашия вместе с южным ветром потеплеет до +15…+20 градусов.

По словам синоптика-любителя, в начале сентября средняя температура составила +12,5 градусов, что на два градуса холоднее климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM , 6 сентября 2022 года местами по республике прогнозируются заморозки на почве 0…– 2 градуса. В регионе ожидается оранжевый уровень погодной опасности (есть вероятность стихийных бедствий).

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