Москва, , 13:08 — REGNUM Причиной протестов Европе является значительное падение уровня жизни европейцев и это очевидная реальность. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Протест niekverlaan

По словам представителя Кремля, и простым людям, и предпринимателям, и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, денег зарабатывается меньше.

«В связи с этим, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран ЕС будет появляться всё больше и больше. Но не наше дело как-то это комментировать.

Пусть этим занимаются руководители ЕС, которые принимают те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, бумеранг санкций стал создавать напряжение в политической системе Запада, но пока только в европейских странах, отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов.

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