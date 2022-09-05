Москва, 5 сентября 2022, 13:08 — REGNUM Причиной протестов Европе является значительное падение уровня жизни европейцев и это очевидная реальность. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, и простым людям, и предпринимателям, и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, денег зарабатывается меньше.
Как сообщало ИА REGNUM, бумеранг санкций стал создавать напряжение в политической системе Запада, но пока только в европейских странах, отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов.
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