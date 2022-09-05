Эль-Хасака, Сирия, 5 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Оккупационный контингент армии США вывез в Ирак очередную партию топлива, нелегально добытого на территории Сирии. Об этом 5 сентября сообщает агентство SANA.

Армия США

По данным журналистов, в состав армейской американской армии вошёл 31 автомобиль, включая грузовики и цистерны с нефтью, а также три бронемашины охраны.

Колонна покинула территорию Сирии в ночь с четвертого на пятое сентября через незаконный пограничный переход Аль-Валид. Источники SANA в районе Ярубия к северо-востоку от города Хасака сообщили, что колонна вошла на территорию одной из военных баз армии США в Ираке.

Ранее власти Сирии заявили о том, что объёмы добычи нефти на оккупированных армией США территориях за последние насколько месяцев резко увеличились.