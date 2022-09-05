Москва, , 13:07 — REGNUM Масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о подготовке западных центров к президентским выборам в России 2024 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Gov.ru

«Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года», — сказал Пискарёв.

Парламентарий обратил внимание на то, что идет консолидация разрозненных структур и создание новых, апробируются методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране.

«Все эти действия обязательно получат ответ в соответствии с российским законодательством, и в том числе с теми, законами, над которыми в комиссии сейчас идет работа», — заверил он.

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