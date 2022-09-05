Петропавловск-Камчатский, , 13:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край», которая состоялась на Камчатке 5 сентября, рассказал о своей экопривычке с детства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мусор не бросал на улице. С этого надо начинать каждому человеку», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 5 сентября на Камчатке на встрече с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» поддержал предложение возродить движение «Юный натуралист».