Томск, , 13:06 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о пожароопасной погоде в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Задымление из-за травяного пожара в Томской области Цитата из видео УМВД по Томской области

По данным Томского гидрометцентра, 6–7 сентября в пяти районах — Бакчарском, Кожевниковском, Молчановском, Пабабельском и Томском ожидается высокий, 4 класс пожарной опасности.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.

В частности, возможны возгорания в населённых пунктах, а также ландшафтные пожары и задымление территорий.

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