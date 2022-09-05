Томск, 5 сентября 2022, 13:06 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о пожароопасной погоде в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
По данным Томского гидрометцентра, 6–7 сентября в пяти районах — Бакчарском, Кожевниковском, Молчановском, Пабабельском и Томском ожидается высокий, 4 класс пожарной опасности.
«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.
В частности, возможны возгорания в населённых пунктах, а также ландшафтные пожары и задымление территорий.
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