Саратов, 5 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Саратове несовершеннолетней после длительного лечения, которое потребовалось после нападения безнадзорной собаки, возмещена компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Бездомная собака напала на девочку вечером 3 августа 2021 года около дома №20 по улице Мелиораторов. Ребенка госпитализировали с больницу, где пострадавшая проходила длительный курс лечения.

Суд встал на сторону прокуратуры и принял решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей с администрации муниципального образования «Город Саратов».

Ранее ИА REGNUM передавало, вечером 28 августа 2022 года возле дома №26 по улице Брянская в Саратове бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика. В результате ребенку диагностирована укушенная рана левой голени. Исполняющая обязанности главы города Лада Мокроусова назвала инцидент вопиющим случаем.

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