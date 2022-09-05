Москва, , 13:05 — REGNUM Попытка боевиков киевского режима нанести 4 сентября удар беспилотником по территории Запорожской АЭС была сорвана военными Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 5 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Миноборон России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотник (сс) Powie

Как отметил Конашенков, киевский режим продолжил попытки спровоцировать техногенную катастрофу, несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ.

«4 сентября по территории АЭС [киевские] войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы [киевский] беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал, что в результате обстрела ВСУ линий электропередачи на Запорожской АЭС работает только шестой энергоблок, электроэнергия подаётся также и на подконтрольные киевскому режиму территории.