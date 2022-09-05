Тбилиси, , 20:17 — REGNUM Депутат Европарламента Виола фон Крамон, выступая на конференции в Тбилиси, заявила, что Грузия больше не является центром интеграции в Европейский союз, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Формула».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

"[Интеграция в ЕС] — это окно возможностей, и мы не должны забывать Грузию. Грузия сейчас, похоже, в стороне, об этом больше никто не упоминает, это большая проблема. До сих пор у нас было трио, и Грузия была центром этого трио в течение 12 лет, но теперь этот вопрос больше не обсуждается. Мы не должны забывать говорить об этом в государствах-членах и институтах. Мы должны вернуть Грузию и найти способ решить этот вопрос, если она не получит статус кандидата в ЕС», — сказала Крамон.

Напомним, что Грузия, наряду с Молдавией и бывш. УССР, входила в состав так называемого «Ассоцированного трио», предназначенного для интеграции в ЕС.