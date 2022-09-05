Гатчина, Ленинградская область, 5 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Мужчина в Ленинградской области дважды ударил ногой по голове школьницы, после чего та потеряла сознание, упала и сильно ударилась виском об асфальт. Обидчик ребенка, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, стал фигурантом уголовного дела, сообщили 5 сентября в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

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Конфликт между 29-летним нетрезвым мужчиной и 10-летним ребенком произошел накануне у дома 2 «а» по улице Генерала Кныша в столице Ленобласти Гатчине. В ходе инцидента взрослый человек нанес ребенку не менее двух ударов ногой в область головы и шеи.

«В Ленинградской области по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетней», — сообщили в СК по Ленобласти.

В настоящее время подозреваемый, 1992 года рождения, задержан и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

«Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе.

По данным СМИ, девочка была госпитализирована с сотрясением мозга, ей наложили четыре шва на рассеченный висок.