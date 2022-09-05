Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Судебное разбирательство между крупнейшими судостроительными заводами Петербурга — АО «Адмиралтейские верфи» и АО «Балтийский завод» — по делу о строительстве дизельного ледокола «Виктор Черномырдин» завершилось миром. Об этом следует из картотеки Арбитражных судов Петербурга.

АО «Адмиралтейские верфи» Ледокол «Виктор Черномырдин»

Предприятия урегулировали свой судебный спор. Ранее «Адмиралтейские верфи» подали иск к «Балтийскому заводу» на сумму в 1,5 млрд рублей. Причиной могло стать неисполнение обязательств по договору о строительстве ледокола, которое осуществлялось сразу обеими предприятиями.

«Виктор Черномырдин» является самым мощным неатомным ледоколом в мире. Его предназначение состоит в самостоятельное проводке судов, а также для спасательных операций и буксировки судов. Длина судна составляет 147 метров, а ширина — 29. Ледокол может ходить в плавания на 60 суток, а скорость составит до 18,3 узлов.

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Первый этап работы над судном разворачивался на базе Балтийского завода, а после того, как его спустили на воду в 2016 году, работу продолжили Адмиралтейские верфи. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге 3 ноября 2020 года. Помимо своего основного назначения, ледокол также планируют использовать как пассажирское судно для совершения арктических круизов.