Судостроительные заводы Петербурга договорились в споре о ледоколе
Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Судебное разбирательство между крупнейшими судостроительными заводами Петербурга — АО «Адмиралтейские верфи» и АО «Балтийский завод» — по делу о строительстве дизельного ледокола «Виктор Черномырдин» завершилось миром. Об этом следует из картотеки Арбитражных судов Петербурга.
Предприятия урегулировали свой судебный спор. Ранее «Адмиралтейские верфи» подали иск к «Балтийскому заводу» на сумму в 1,5 млрд рублей. Причиной могло стать неисполнение обязательств по договору о строительстве ледокола, которое осуществлялось сразу обеими предприятиями.
«Виктор Черномырдин» является самым мощным неатомным ледоколом в мире. Его предназначение состоит в самостоятельное проводке судов, а также для спасательных операций и буксировки судов. Длина судна составляет 147 метров, а ширина — 29. Ледокол может ходить в плавания на 60 суток, а скорость составит до 18,3 узлов.
Читайте также: Ледокол «Виктор Черномырдин» отправят в арктические круизы
Первый этап работы над судном разворачивался на базе Балтийского завода, а после того, как его спустили на воду в 2016 году, работу продолжили Адмиралтейские верфи. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге 3 ноября 2020 года. Помимо своего основного назначения, ледокол также планируют использовать как пассажирское судно для совершения арктических круизов.