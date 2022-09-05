Москва, 5 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в Николаевской области два склада со снарядами для систем залпового огня, включая HIMARS, предназначавшиеся для киевских боевиков. Об этом сообщает 5 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

За минувшие сутки два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены у городов Вознесенск и Очаков. Там хранились больше 1500 реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для систем залпового огня HIMARS производства США, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS c машиной подвоза боеприпасов была уничтожена в районе Константиновки в ДНР.

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