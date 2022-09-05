Калуга, 5 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Более 460 нарушений выявлено в 2022 году на территории Калужской области ФГИС «Меркурий» при оформлении электронных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Илью Кононыхина.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Предпринимателям, которые допустили нарушения впервые, были вынесены предупреждения. Реализация продукции тех хозяйствующих субъектов, кто допускает нарушения неоднократно, может быть приостановлена сроком от 10 дней до шести месяцев. В 2022 году такие меры воздействия применялись 75 раз. Сотрудники Россельхознадзора выявляли факты реализации фальсифицированных и некачественных товаров, а также продукции от нелегальных сельхозпроизводителей. Например, в январе в Дзержинском районе была изъята и утилизирована партия лососевой икры от ООО «Русский Деликатес» из Камчатского края. Данные об этом предприятии отсутствовали государственной информационной системе «ВетИС» и в Федеральной налоговой службе России. С начала 2022 года на территории области была пресечена реализация продукции от 10 таких поставщиков. Их деятельность может не только нанести вред здоровью жителей области, но также приводит и к экономическим потерям.

«В регионе усилен контроль за качеством и безопасностью продукции животного происхождения, поставляемой в магазины и учреждения. В качестве одной из дополнительных мер противодействия к недобросовестным поставщикам продуктов питания в организации социальной сферы, образования и здравоохранения предложено включать условия, ограничивающие участие в торгах лиц, привлекавшихся к ответственности за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. Это и другие предложения будут до конца текущего месяца рассмотрены на заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», — отметил Илья Кононыхин.