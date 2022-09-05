Москва, 5 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы запросят в Минстрое данные о том, как новый механизм по перерасчету платы за общедомовые нужды отразится на расходах жителей России, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2022 года в России вступило в силу постановление правительства РФ о новом порядке расчета платы за ЖКУ на содержание общедомового имущества. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов позже заявил, что из-за нововведения плата за общедомовые нужды может вырасти на 30−50%.

«Мы запросим у Минстроя прогнозные расчёты по изменению расходов жителей. Ближайший перерасчёт за ЖКУ будет проводиться в начале 2023 года. И если у нас будут опасения, что кому-то могут несправедливо начислить что-то лишние, то совместно с правительством мы их нивелируем», — отметил Пахомов в своём телеграм-канале.