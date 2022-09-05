Москва, , 13:00 — REGNUM Российские военные в рамках спецоперации на территории б. УССР сбили вертолёт ВСУ. Об этом 5 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Вертолёт Ми-8 Максим Цуканов (c) ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Кочубеевка Херсонской области ВКС России сбит вертолёт Ми-8 [ВСУ]», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными было уничтожено 287 самолётов и 152 вертолёта киевских боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ещё один вертолёт Ми-8 ВСУ был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области.