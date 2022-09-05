Петропавловск-Камчатский, , 13:00 — REGNUM Местные жители в Донбассе сражаются лучше, чем профессионалы. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей — в том числе и тех, кто борется за свою родину на переднем крае», — заявил Путин.

«Я вас уверяю, я знаю, о чём я говорю. Потому что вот сюда я прилетел после очередного доклада руководства Министерства обороны, что происходит. Но это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей — они воюют лучше, чем профессиональные воины. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — указал он.