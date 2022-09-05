Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Известный американский актёр Брендан Фрейзер поделился впечатлениями от съёмок в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аронофски, где он сыграл 272-килограммового персонажа. Его слова приводит издание Variety.

Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски Кадр из соцсетей студии A24

По словам артиста, ему пришлось научиться новым способам передвижения и «развить мышцы, о существовании которых даже не подозревал», поскольку на съёмочной площадке он носил специальный костюм. «В конце дня я чувствовал головокружение, когда с меня снимали все эти вещи. Это было все равно, что сойти с причала и сесть в лодку в Венеции. Ощущение «волнистости». Я стал понимать людей, живущих в такой форме. Нужно быть невероятно сильным человеком как морально, так и физически, чтобы находиться в таком теле», — добавил актёр.

Напомним, премьера «Кита» состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале 4 сентября 2022 года. Театральный релиз ленты намечен на 9 декабря 2022 года.

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