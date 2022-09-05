Ульяновск, , 12:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого «спасли российские войска от свержения», хочет приступить к реформам, которые не свойственны для постсоветских среднеазиатских республик. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий отреагировал на заявления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который анонсировал политические реформы:

«Президент Казахстана, которого, я напомню, спасли недавно российские войска от свержения в результате очередной «цветной революции», […] приступает к реформам или хочет приступить к реформам».

Алексей Куринный пояснил, что его «настораживает» в предлагаемой политической ситуации:

«Не знаю, что из этого получится, но конечно, очень не закономерно то, что происходит на политической арене Казахстана. […] Мы пока отмечаем не свойственные для постсоветских среднеазиатских или восточных республик шаги, направленные на демократизацию, уменьшение личной власти, централизованной власти».

Депутат также подчеркнул, что решать о том, кто будет у власти, должен народ:

« Народ должен решать судьбу своей страны » .

Напомним, после январских беспорядков Токаев заявил о необходимости масштабных реформ для построения справедливого общества.

Как сообщало ИА REGNUM , в своём послании в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев анонсировал политические реформы в Казахстане. В частности, он предложил сократить влияние государства на экономику, провести досрочные выборы президента и запретить переизбирать главу государства, увеличив срок полномочий до семи лет. Также он выступил за децентрализацию системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

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