Ульяновск, 5 сентября 2022, 12:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого «спасли российские войска от свержения», хочет приступить к реформам, которые не свойственны для постсоветских среднеазиатских республик. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).
Парламентарий отреагировал на заявления президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который анонсировал политические реформы:
Алексей Куринный пояснил, что его «настораживает» в предлагаемой политической ситуации:
Депутат также подчеркнул, что решать о том, кто будет у власти, должен народ:
Напомним, после январских беспорядков Токаев заявил о необходимости масштабных реформ для построения справедливого общества.
Как сообщало ИА REGNUM , в своём послании в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев анонсировал политические реформы в Казахстане. В частности, он предложил сократить влияние государства на экономику, провести досрочные выборы президента и запретить переизбирать главу государства, увеличив срок полномочий до семи лет. Также он выступил за децентрализацию системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.
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