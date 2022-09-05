Кишинёв, 5 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Политика властей Молдавии, направленная на подавление оппозиции, а также резкое ухудшение положения населения приведут к том, что в стране начнут происходить стихийные протесты, заявил 5 сентября порталу eNews директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.

Партия Социалистов Республики Молдова Акция протеста ПСРМ

Он отметил, что лидеров основных оппозиционных партий лишили общения с народом, ограничив их свободу. Сами эти партии дискредитированы. При этом народное недовольство от сильного роста цен никуда не денется.

«Эти настроения будут довольно долго накапливаться. Когда же они выстрелят, а они обязательно выстрелят, как только цены на газ и условия жизни станут совершенно неподъёмными, это произойдёт не под знамёнами уже известных партий, пусть и претендующих на политическое лидерство, но собственно народного сопротивления», — сказал эксперт.

По мнению Манастырлы, политика действующей власти в Молдавии направлена на то, чтобы недовольные сбежали из страны. Он считает, что это не сработает, так как все, кто мог уехать из страны, сделали это в прошлые годы.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Депутата от партии «Шор» Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили экс-президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона, который является почётным председателем Партии социалистов. Его обвиняют в «коррупции» и «измене родине».