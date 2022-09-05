Томск, 5 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Телеграмм-канал Владимира Мазура Гуманитарная помощь из Томской области для жителей Донбасса

В состав груза вошли 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, а также стройматериалы в Новоазовский район и отделочные материалы в город Ясиноватая ДНР. По словам губернатора Владимира Мазура, на новом этапе встаёт вопрос восстановления городов.

«И мы начинаем направлять грузы целевые — на восстановление домов, школ, детских садов. Мы вместе, и мы справимся с этой задачей», — отметил он.

Добавим, что это уже десятая партия гумпомощи, собранной жителям Томской области. Всего томичи отправили на Донбасс около 233 тонн груза.