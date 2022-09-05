Касимов, Рязанская область, 5 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвящённые 870-летию города Касимова, отметили в Рязанской области, сообщает 5 сентября пресс-служба правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Юбилей Касимова

К юбилею в Касимове открылась галерея лоскутного шитья и керамики, работала выставка-ярмарка мастеров «Золотая ладья». По центральным улицам города прошли исторические персонажи, сыгравшие значимую роль в жизни Касимова. Зрители шествия увидели князя Юрия Долгорукого, хана Касыма, правительницы Сююмбике. Перед гостями выступили Рязанский и Московский академические хоры, солисты и творческие коллективов из районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Касимове в преддверии дня рождения города в июне установили памятник царице Сююмбике.