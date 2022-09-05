Владивосток, 5 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Семь проектов технопарка «Якутия» представлены 5 сентября на VII Восточном экономическом форуме. В том числе на выставке «Территория инноваций» показали уникальные сервисы для врачей и умную систему борьбы с лесными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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Инновационные модули для обработки медицинских изображений продемонстрировала компания «Сайберия», её разработки существенно упрощают работу врачей-рентгенологов. Программу по борьбе с возгораниями в лесах показала компания «СмартЮнит». «Ведроид Электроникс» выставила промышленную робототехнику клининга и дезинфекции.

Гости ВЭФ также могут ознакомиться с проектором и цифровой платформой Extra Cinema, позволяющей организовать кинопоказы даже в самых маленьких населенных пунктах и домах культуры, а также моделью «умного» автоприцепа с солнечной панелью. «Якутский котловой завод» привез на выставку дровяные, газовые и универсальные котлы.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 40 договорённостей намерены заключить представители делегации Якутии на VII Восточном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций в проекты, как ожидается, составит 330 млрд рублей.