Рига, 5 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. С 5 по 9 октября нынешнего года в Латвии пройдет осенний этап цикла военных учений «Намейс 2022», сообщил местный портал bb. lv со ссылкой на пресс-службу Национальных вооруженных сил.

ВС Латвии

Целью учений является совершенствование системы командования Национальными вооруженными силами, укрепление взаимодействия между подразделениями, проверка и совершенствование вопросов снабжения, процедур интеграции воздушных, морских и наземных операций путем осуществления тактической подготовки частей и штабов к отражению «гибридной агрессии» вероятного противника.

Военные учения «Намейс» проводятся по всей Латвии с 2014 года.

Одновременно пройдут учения министерства обороны Amex 2022 для проверки готовности госучреждений к взаимодействию с военными и полицией, Службой неотложной медицинской помощи и рядом муниципалитетов.