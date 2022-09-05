Каир, 5 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Службам безопасности Египта удалось арестовать человека, против которого было вынесено 302 судебных постановления. Об этом 5 сентября сообщает Masry al-Youm со ссылкой на Управление безопасности Каира.

Luc Legay Каир

По последним данным, мужчина был приговорён в общей сложности к 595 годам тюремного заключения, но долгое время скрывался от правосудия. Кроме того, арестованный гражданин приговорён к выплате пострадавшим более чем 1 миллиарда египетских фунтов (1$ = 19 египетских фунтов) и 170 тысяч фунтов штрафов.

Местные власти не сообщают имя преступника, но отмечают, что он обвиняется в совершении ряда финансовых преступлений и незаконных махинаций.