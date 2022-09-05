Ижевск, 5 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В деревнях Калашур, Чувашайка и Дубровский Киясовского района Удмуртии открылись первые в республике кабинеты доступности онлайн услуг. Проект реализуют минцифры региона и республиканское отделение Банка России, сообщает пресс-служба министерства в своем telegram-канале.

Marcelo Graciolli Нет интернета

Кабинеты располагаются в сельских домах культуры. Здесь имеются компьютеры с выходом в интернет и доступом к сайтам банков, а также МФЦ (многофункциональных центров), правительству республики и порталу Госуслуг. Заведующие сельскими клубами прошли соответствующее обучение и помогают жителям в работе с онлайн-сервисами.

Сервис появился в связи с тем, что в Удмуртии по-прежнему остаются территории, где наблюдаются проблемы с доступом в интернет, а цифровые услуги жителям крайне необходимы.

ИА REGNUM напоминает, из общего числа жителей Удмуртии подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг имеет 84,4% населения республики — всего это 1 046 448 человек. Граждане могут воспользоваться 1,4 тыс. электронных услуг и сервисов. В частности, можно записать детей в школу и детский сад, записаться на прием к врачу, оформить выплаты.