Душанбе, , 12:53 — REGNUM В результате взрыва у ворот российского посольства в Кабуле погибли двое сотрудников. Об этом 5 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Погибли два наших товарища. И незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей. Задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана. Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта, его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», — заявил Лавров.

«Сейчас я предлагаю почтить память наших товарищей минутой молчания», — продолжил он.