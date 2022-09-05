Владивосток, 5 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Площадку Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, посетила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

Thomas Raggam Карин Кнайсль

Отмечается, что в программе форума запланировано участие Кнайсль 6 сентября в одной из сессий мероприятия.

При этом указывается, что также экс-глава австрийского МИД рассказала, что у неё на ВЭФ-2022 очень плотный график и в него также включена «пару десятков» запросов от СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, принимающая участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), объяснила, почему уехав из Европы из-за своей позиции она переехала в Ливан, а не в Россию.