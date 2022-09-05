Сеул, 5 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Семь из десяти компаний-экспортеров Южной Кореи считают, что отечественные предприятия, работающие в сфере полупроводников, находятся в состоянии кризиса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI).

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Согласно результатам опроса, в котором приняли участие представители 30 компаний-экспортеров, 76,7% респондентов считают, что южнокорейская полупроводниковая промышленность «находится в состоянии кризиса». Лишь 3,3% участников опроса придерживаются противоположного мнения.

43,4% считают нынешнюю ситуацию «худшей за последнее десятилетие».

Среди причин, угрожающих полупроводниковой промышленности, участники опроса назвали: несоответствие спроса и предложение, напряженность между Пекином и Вашингтоном, а также быстро развивающихся технологический сектор Китая.