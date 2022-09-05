Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) был вынужден остановить своё выступление в Лос-Анджелесе (США) из-за сорванного голоса. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

По данным источника, музыкант начал испытывать проблемы с голосом во время исполнения первого трека, однако не стал останавливать концерт. Однако уже после второй песни певец покинул сцену, после чего вернулся и рассказал зрителям о вынужденной отмене мероприятия: «Это убивает меня, я не хочу останавливать шоу, но не могу сейчас дать вам концерт, который хочу. Я позабочусь о том, чтобы все были в порядке, вы вернете свои деньги, но я очень скоро устрою шоу для вас, ребята».

Напомним, в январе 2022 года The Weeknd представил свой новый альбом Dawn FM. Пластинка стала пятым студийным проектом артиста, включив в себя 16 композиций.

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