Москва, , 12:51 — REGNUM Атака на освобожденные Россией территории Херсонской области привела к гибели 3 тыс. киевских боевиков. Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По словам политика, Владимир Зеленский фактически загнал свои вооруженные формирования в окружение, где их непрерывно накрывают огнем российской артиллерии и авиации.

«3 тыс. погибших — туда загоняли под угрозой убийства простых граждан [б. УССР]. И 3 тыс. военнослужащих [б. УССР] погибли в огненном мешке за амбиции Зеленского. Плюс около 100 единиц военной техники были сожжены», — сказал Стремоусов.

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