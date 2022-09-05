Воткинск, Удмуртия, , 12:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочей поездкой в Удмуртии, вместе с главой республики Александром Бречаловым Володин встретился с рабочими Воткинского завода — градообразующего, старейшего предприятия, а также обсудил с жителями Воткинска перспективы благоустройства города.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Продукция Воткинского завода сегодня как никогда необходима стране», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Спикер Госдумы поблагодарил заводчан, отметив, что они делают все для того, чтобы защитить Россию, поддержать обороноспособность государства.

«Воткинск уникален тем, что это не только один из старейших городов России и крупнейших городов Удмуртии, второй после Ижевска, это — город-завод. Нет семьи, которая бы не имела бы отношения к Воткинскому заводу. Нам надо сделать все для того, чтобы жизнь людей была комфортной, благоустроить город. И тогда, исходя из потребности по расширению завода, люди будут и оставаться здесь, и приезжать сюда», — сказал Володин.

Во время разговора с жителями Воткинска Володин рассказал, что в городе будет поэтапно реализован проект благоустройства.

«На будущий год реализуем этап, где будут обновлены все тротуары к объектам социальной сферы, школам, поликлиникам, больницам, объектам культуры», — сказал он.

Следующий этап коснется жилого сектора, как многоэтажного, так и частного.