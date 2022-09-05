Париж, 5 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о досье, найденном ФБР при обыске резиденции бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде, сообщает Le Figaro.

White House Супруги Макрон

Правоохранительные органы США заявили, что нашли сумку с именем президента Франции, о личной жизни Эммануэля Макрона.

«У нас нет доступа к этим файлам. Я не знаю, по какой причине президент Трамп хранил в нарушение американских законов документы под грифом секретности», — прокомментировала глава МИД Франции.

Бывший президент США Дональд Трамп публично хвастался тем, что обладает подробностями личной жизни президента Франции. Подробности, к которым он имел бы доступ во время своего мандата, благодаря работе американских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправится в Турцию, чтобы призвать страну продолжать свои действия в отношении киевского режима.