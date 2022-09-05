Сыктывкар, 5 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба назначил на пост министра экономического развития республики Евгения Пономаренко, в 2021 году возглавлявшего департамент Минпромторга РФ.

Orenburg-gov.ru Назначение

По данным правительства Коми, до переезда в Коми Пономаренко занимал пост директора муниципального автономного учреждения «Агентство по развитию территории муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года зампред правительства Коми-министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева стала первым вице-премьером.