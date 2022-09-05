Владивосток, 5 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Ключевым мероприятием форума традиционно станет пленарное заседание 7 сентября. На «Улице Дальнего Востока» в этом году разместятся шесть отраслевых павильонов. Минспорт России откроет сразу два павильона: «Спорт — норма жизни» и «Арена ГТО».

Пресс-служба «Интеррос»

На основной деловой площадке впервые в рамках ВЭФ группа «Интеррос» представит деловую программу в своей гостиной. Как сообщила пресс-служба, в гостиной, открытой для партнеров и гостей форума, проведут мероприятия представители ключевых направлений бизнеса группы: компания «Норникель», Росбанк, токенизационная платформа «Атомайз», венчурный фонд «Восход» и строящийся на Камчатке новый курорт мирового класса парк «Три вулкана».

Подробно о деятельности компаний расскажут директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов, председатель совета директоров парка «Три вулкана» Сергей Бачин, генеральный директор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева и генеральный директор венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит под лозунгом «На пути к многополярному миру» и многие соглашения будут касаться международных отношений России и стран АТР. В ходе форума будут заключены тысячи соглашений между представителями бизнеса и государства, в том числе региональных представителей и федеральных министерств. Свое видение ситуации и решения для снижения внешней экономической напряженности представят эксперты федеральных компаний, которые будут выступать на сессиях форума — гости мероприятия смогут услышать руководителей «Сбербанка», «Аэрофлота», «РусГидро», «РосАтома», «Интерроса», «Газпрома» и многих других отечественных и зарубежных копаний.