Петрозаводск, , 12:56 — REGNUM Ежедневные утренние авиарейсы в ближайшее время будут запущены между столицей Карелии, городом Петрозаводском, и Москвой, сообщил 5 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков.

Аэровокзал. Петрозаводск Gov.karelia.ru

По его словам, об этом власти региона договорились с компанией «Северсталь».

«С 31 октября улететь из столицы в Петрозаводск можно будет в 08:40, из Петрозаводска в Москву — в 11:00. Время полета займет полтора часа»,— добавил он, напомнив, что вечерние рейсы на этом направлении выполняет авиакомпания «Победа».

Добавим, что на данный момент из Петрозаводска можно слетать в Калининград, Минводы, Череповец, Сочи и Казань.