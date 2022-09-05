Ежедневные утренние авиарейсы свяжут Карелию с Москвой
Петрозаводск, 5 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Ежедневные утренние авиарейсы в ближайшее время будут запущены между столицей Карелии, городом Петрозаводском, и Москвой, сообщил 5 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков.
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Аэровокзал. Петрозаводск
По его словам, об этом власти региона договорились с компанией «Северсталь».
«С 31 октября улететь из столицы в Петрозаводск можно будет в 08:40, из Петрозаводска в Москву — в 11:00. Время полета займет полтора часа»,— добавил он, напомнив, что вечерние рейсы на этом направлении выполняет авиакомпания «Победа».
Добавим, что на данный момент из Петрозаводска можно слетать в Калининград, Минводы, Череповец, Сочи и Казань.