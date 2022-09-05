Уфа, 5 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. 10 млрд рублей направят инвесторы на развитие придорожного сервиса в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Заправка «Роснефть» под Курганом

Он сообщил, что 58 инвесторов возведут 88 объектов. Кроме строительства новых объектов, в республике модернизируют действующие, пояснил он.

Назаров сообщил, что руководство региона договорилось с предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли о строительстве новых объектов рядом с имеющимися автозаправками с целью совместного использования переходно-скоростных полос.

«Это позволит компаниям существенно снизить затраты по созданию объектов придорожного сервиса», — сообщил премьер-министр правительства Башкирии.

Он напомнил, что в настоящий момент в республике возведено 149 объектов и модернизировано 159 объектов придорожного сервиса.

«Инвесторы вложили более 2,7 млрд рублей», — заявил Назаров, сообщив, что предпринимателям, которые намерены работать в данной сфере, земельные участки в Башкирии предоставляются в аренду без проведения торгов, также предоставляются налоговые льготы и субсидии на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры в размере до 30 млн рублей.