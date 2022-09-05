Киркук, Ирак, 5 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции сообщило о том, что военный вертолёт, задействованный в операции «Сжатый кулак», разбился в Иракском Курдистане. Об этом 5 сентября сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление ведомства.

Минобороны Турции

По последним данным, ЧП произошло в воскресенье, 4 сентября, в 23:45 по местному времени.

По информации ведомства, авария произошла из-за технической неисправности, на борту находились восемь военнослужащих.

«На борту находились восемь человек, семеро из них спасены, еще один пропал без вести», — говорится в сообщении минобороны Турции.