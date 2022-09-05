Москва, , 12:45 — REGNUM В Госдуме с интересом наблюдают за расследованием влияния администрации США Джо Байдена на социальные сети.

Антон Горелкин Duma.gov.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральные прокуроры американских штатов Миссури и Луизиана нашли доказательства того, что администрация Байдена напрямую взаимодействует с руководством крупнейших социальных соцсетей, заставляя удалять «неверную информацию». В систему цензурирования контента вовлечены минимум 45 федеральных чиновников из Белого дома, ФБР, министерства национальной безопасности, избиркома, минздрава и агентства по кибербезопасности, а также руководство соцсетей, включая Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.

«Очень интересно, к чему приведет расследование, которое затеяли генпрокуроры республиканских штатов. Хочется верить, что их цель — не только уронить перед выборами рейтинг демократической партии, но и действительно навести порядок в отношениях американских властей и бигтеха, которые стали носить уж совсем нездоровый характер». — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

В понимании парламентария глобальный статус того или иного сервиса подразумевает прозрачные взаимоотношения с правительствами всех стран, где он присутствует — а не проекцию политических взглядов правящей верхушки США на весь мир.

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