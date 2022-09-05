Москва, , 12:45 — REGNUM Взрыв около посольства России в Кабуле является террористическим актом ив данный момент необходимо получить информацию с места о том, что произошло с российскими представителями-дипломатами. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что информация о произошедшем в столице Афганистана ещё будет уточняться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва, который террорист-смертник устроил у посольства России в столице Афганистана, погибли или получили ранения по меньшей мере 20 человек.