Благовещенск, 5 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Благовещенске мать 38-летнего инвалида нарушала его права. Женщина всячески препятствовала его переезду в жильё, выделенное государством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

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С противодействием женщины столкнулись сотрудники управления социальной защиты населения столицы Приамурья. В том числе, она препятствовала доступу чиновников для подписания договора купли-продажи на жилое помещение для мужчины. Инвалида также не смогли перевезти в новое жильё из-за действий амурчанки.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции и прокуратуры. Не смотря на попытки женщины нанести им увечья, правоохранители смогли доставить инвалида на время в учреждение здравоохранения, где он сможет осуществить сделку по покупке жилья. Мужчине восстановят испорченный паспорт, в отношении его матери возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области возбуждено уголовное дело о халатности работников местного самоуправления Бакчарского района при предоставлении жилья инвалиду. Предоставленная жилплощадь оказалась непригодной.